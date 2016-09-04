18:51 | ГАНДБОЛ

Сергей Шишкарев: "Клубу "Университет-Нева" еще тянуться и тянуться до уровня "Чеховских медведей"

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что разница в классе предопределила счет матча за Суперкубок России. В завершившейся игре "Чеховские медведи" победили "Университет-Неву" со счетом 34:22.

– Отличные впечатления от матча! Собралось примерно 2,5 тысячи зрителей, это уже успех, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – Интерес к гандболу все выше и выше. Веселый, раскрепощенный матч получился. Понятно, что сказалась разница в классе. Не завидую тренеру петербургской команды Дмитрию Торгованову, он работает практически с мальчишками. Со скудным бюджетом удержать игроков, которые соответствовали бы уровню Суперкубка России, не получается. Этим ребятам еще тянуться и тянуться, чтобы соревноваться с "Чеховскими медведями".

Хотя у Владимира Максимова команда тоже достаточно молодая. Когда такие старожилы сборной на поле и вратари шикарно стоят, то, конечно, тяжело одолеть такую команду. Хочу похвалить судей матча, которые великолепно отработали!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20160904/1063336475.html

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