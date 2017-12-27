Сергей Шишкарев: "Год был непростым, но в целом оставил хорошее впечатление"

Президент ФГР Сергей Шишкарев после завершения исполкома организации сказал, что 2017 год в российском гандболе оставил хорошие впечатления. Заседание исполкома федерации прошло в среду, 27 декабря, в Москве

- Год был непростым, не все наши планы сбылись, не все что хотели выиграли. Но в целом год оставляет хорошее впечатление, - сказал Шишкарев. - Год начался с проведения мужского чемпионата мира, за многие годы мы удачно отыграли в группе, вышли в 1/8 финала и, к сожалению, проиграли Словении - что в целом нельзя назвать удачным выступлением, но не выделить нельзя. Мы задумывались, стоит ли сохранять на посту главного тренера Торгованова, и приняли решение, что стоит ему дать шанс продолжить работу. Но в июне произошла сама большая осечка в результатах - впервые за много лет мужская сборная не квалифицировалась на чемпионат Европы, что усложнило нам жизнь.

Теперь нам нужно отбираться на предолимпийский чемпионат мира. После этого было принято совместное решение по обоюдному согласию, и Торгованов покинул сборную. Мы пошли неординарным путем, создали штаб по подготовке к Играм, поставили задачу выхода на чемпионат мира и затем на Игры-2020. На должность главного тренера был приглашен Эдуард Кокшаров. Сборная отлично провела те матчи, которые были в этом году. В январе предстоит динамичный отрезок времени. (Елена СОБОЛЬ)