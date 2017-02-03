Сергей Шишкарев: "Гандбольное поколение не потеряно, но ему следует помочь"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью "СЭ" подвел итоги неоднозначного для мужской сборной чемпионата мира по гандболу. Он не согласился с тем, что среди российских мужчин-гандболистов нет звезд.

– Останется ли Дмитрий Торгованов на посту главного тренера?

– По Торгованову решение не приняли – оставить или не оставить. Надо послушать самого тренера. Решение не может быть эмоциональным. Это не провал. А вообще и помимо обсуждения на исполкоме нужен серьезный разбор.

– В каком формате?

– Формат мы опробуем уже сейчас, но на женском гандболе. В день исполкома Федерации состоится большое совещание – семинар для тренеров женских команд. Честь и хвала Трефилову, который инициировал такое мероприятие. Заслушаем представителей науки, дадим слово французскому тренеру Фредерику Бужану, который сейчас возглавляет "Ростов-Дон", послушаем наших специалистов. Обкатаем формат, модель обсуждения и обязательно используем опыт в мужском гандболе.

– Сборная параллельно продолжает отбор на чемпионат Европы. Шансы есть?

– Хорошо, что сейчас подряд идут два матча со Швецией. Сыграем в Питере и ответную встречу проведем на выезде. У нас есть право на ошибку. Не хотелось бы, чтобы она была, но она есть. И если мы увидим, что именно в этих матчах сборная не соответствует, вопросы будем решать уже самым решительным образом.

– У вас нет ощущения, что в отличие от девушек, среди нынешних мужчин-гандболистов просто нет звезд?

– Не согласен. Уверен, у нас есть гандболисты мирового уровня. Кто именно? Да те же Дибиров и Атьман, Шишкарев и Житников, Киреев и Богданов. В перспективе Шкуринский. Да и много кто еще – не хочу всех называть. Если бы они чуть больше верили в себя, помогали друг другу, развивали в себе эту звездность, было бы намного лучше. Поколение не потеряно, но ему следует помочь. Развивать внутренний чемпионат, конкуренцию – все то, о чем мы говорили. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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