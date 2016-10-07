Сергей Шишкарев: "Гандбол – прекрасный динамичный вид спорта, но пока СМИ уделяют ему недостаточно внимания"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что среди его друзей не было ни одного человека, не смотревшего финал женского турнира на Олимпиаде-2016.

– Сергей Николаевич, а вы верите, что гандбол когда-нибудь сравнится по популярности с футболом? - вопрос Шишкареву.

– Гандбол – прекрасный динамичный вид спорта, но пока СМИ уделяют ему недостаточно внимания, хоть мы и выправляем положение. Я бы не стал сравнивать футбол и гандбол – это разные виды спорта, абсолютно разные зрелища.

– Но финальный матч на Олимпиады-2016 произвел фурор на российском телевидении.

– Да, после нашей победы мой телефон разрывался от сотен сообщений и звонков. Мне звонили даже те друзья, которые никогда не интересовались гандболом. Я встречал многих людей, но среди них не было ни одного, кто не смотрел бы финальный матч в Рио.

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