07:44 | ГАНДБОЛ

Сергей Шишкарев: "Гандбол – прекрасный динамичный вид спорта, но пока СМИ уделяют ему недостаточно внимания"

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что среди его друзей не было ни одного человека, не смотревшего финал женского турнира на Олимпиаде-2016.

– Сергей Николаевич, а вы верите, что гандбол когда-нибудь сравнится по популярности с футболом? - вопрос Шишкареву.

– Гандбол – прекрасный динамичный вид спорта, но пока СМИ уделяют ему недостаточно внимания, хоть мы и выправляем положение. Я бы не стал сравнивать футбол и гандбол – это разные виды спорта, абсолютно разные зрелища.

– Но финальный матч на Олимпиады-2016 произвел фурор на российском телевидении.

– Да, после нашей победы мой телефон разрывался от сотен сообщений и звонков. Мне звонили даже те друзья, которые никогда не интересовались гандболом. Я встречал многих людей, но среди них не было ни одного, кто не смотрел бы финальный матч в Рио.

Полностью интервью Шишкарева

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честный человечишко

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