11:30 | ГАНДБОЛ

Сергей Шишкарев: "ФГР держит на контроле ситуацию с финансами "Пермских медведей"

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев назвал вопиющей ситуацию с финансовым состоянием "Пермских медведей". Ранее генеральный директор команды Алексей Никифоров сообщил, что клуб потерял девять миллионов рублей из-за закрытия банка, в котором оставались деньги, руководство региона не намерено помогать в сложившейся ситуации, поэтому рассматривается возможность снятия клуба с чемпионата России.

– Надо досконально разобраться еще в этом, подтвердить все факты, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – Но ситуация с "Пермскими медведями" вопиющая. Мы держим ее на контроле, будем содействовать клубу. Мы не можем позволить, чтобы из-за финансовых проблем один из лидеров чемпионата России последних лет снимался с турнира.

Предполагаю, что в ближайшее время с председателем попечительского совета ФГР Дмитрием Рогозиным обсудим этот вопрос. Соберем побольше информации. Будем выходить на губернатора Пермского края, чтобы худший сценарий не был реализован.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161118/1112386358.html

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