Сергей Шишкарев будет повторно избираться на пост президента Федерации гандбола России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев принял решение повторно избираться на пост главы ФГР. Об этом он сообщил в ходе встречи с мужской сборной России по гандболу, которая состоялась на тренировке перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы-2018 против команды Черногории.

Отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России состоится 26 декабря в Москве. В ходе диалога от имени национальной команды выступил капитан Тимур Дибиров.

"Все, кто связан с гандболом, знают, что скоро состоятся выборы президента Федерации гандбола России, – сказал он. – От лица сборной России, всех игроков, тренерского штаба, докторов и, наверное, всего мужского гандбола, мы бы хотели обратиться с просьбой. Мы видим, как гандбол поднимается вверх, мы все помним, что было до вашего прихода, и наше поколение игроков не хочет возвращаться во времена, когда мы падали все ниже и ниже. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы вы остались с нами – дальше слово за вами. В любом случае мы будем тщательно следить, болеть и всячески поддерживать".

Сергей Шишкарев подтвердил, что намерен избираться на пост президента ФГР.

"Я принял решение, что буду избираться на пост президента Федерации гандбола России. Для меня слова капитана национальной команды особенно важны, потому что все, что исходит от игроков сборных, для меня значимо. Я представляю ФГР на международных встречах и мероприятиях, но именно игроки выходят на площадку защищать честь страны. Для меня очевидно, что следующий год должен стать годом мужского гандбола. Мужская сборная России, как и женская – сильная команда, вы должны относить себя к элите европейского и мирового гандбола. Мы намерены прислушиваться к мнению и предложению наших оппонентов, готовы к диалогу и сотрудничеству – со всеми профессионалами, чей опыт и знания могут быть полезны гандболу. Также особое внимание будет уделяться работе с регионами. Мы знаем, что регионам необходимо наше внимание и готовы оказывать всесторонюю поддержку. Без внимания не останется и детско-юношеский спорт, это направление нашей работы станет одним из приоритетных" – заявил Шишкарев. (Пресс-служба ФГР)