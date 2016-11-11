"Ростов-Дон" проиграл "Бухаресту" в Лиге чемпионов

"Ростов-Дон" в домашнем матче первого группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Бухаресту" (20:22). После пяти игр в квартете С российская команда занимает последнее место, имея в активе 2 очка.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа C

"Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест" (Румыния) - 20:22 (11:10).