"Ростов-Дон" проиграл "Бухаресту" в Лиге чемпионов

"Ростов-Дон" в домашнем матче первого группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Бухаресту" (20:22). После пяти игр в квартете С российская команда занимает последнее место, имея в активе 2 очка.
Лига чемпионов
Женщины
Первый групповой турнир
Группа C
"Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест" (Румыния) - 20:22 (11:10).
alexway.67
Только женщины могут так обделаться, ведя в счёте плюс семь умудриться проиграть. Итог клуба ,который рассматривался фаворитом лиги чемпионов: четыре поражения в пяти матчах
21:25