20:34 | ГАНДБОЛ

"Ростов-Дон" проиграл "Бухаресту" в Лиге чемпионов

0
0
0
1

"Ростов-Дон" в домашнем матче первого группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Бухаресту" (20:22). После пяти игр в квартете С российская команда занимает последнее место, имея в активе 2 очка.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа C

"Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест" (Румыния) - 20:22 (11:10).

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexway.67

Только женщины могут так обделаться, ведя в счёте плюс семь умудриться проиграть. Итог клуба ,который рассматривался фаворитом лиги чемпионов: четыре поражения в пяти матчах

21:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ