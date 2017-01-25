"Ростов-Дон", "Лада" и "Динамо-Синара" одержали победы

"Ростов-Дон" в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России обыграл "АГУ-Адыиф" – 33:20. В других встречах "Лада" победила "Звезду" (33:25), "Динамо-Синара" разгромила "Уфу-Алиса" – 38:18.
Суперлига
Женщины
Предварительный этап
Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) – АГУ-Адыиф (Майкоп) – 33:20 (18:12)
Лада (Тольятти) – Звезда (Звенигород) – 33:25 (15:12)
Динамо-Синара (Волгоград) – Уфа-Алиса (Уфа) – 38:18 (17:12)
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/