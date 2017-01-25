20:39 25 января | ГАНДБОЛ

"Ростов-Дон", "Лада" и "Динамо-Синара" одержали победы

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"Ростов-Дон" в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России обыграл "АГУ-Адыиф" – 33:20. В других встречах "Лада" победила "Звезду" (33:25), "Динамо-Синара" разгромила "Уфу-Алиса" – 38:18.

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) – АГУ-Адыиф (Майкоп) – 33:20 (18:12)

Лада (Тольятти) – Звезда (Звенигород) – 33:25 (15:12)

Динамо-Синара (Волгоград) – Уфа-Алиса (Уфа) – 38:18 (17:12)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/

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