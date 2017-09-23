Российские гандболистки одолели кореянок во втором товарищеском матче

Женская сборная России по гандболу уверенно повторно переиграла Корею 49:40 во втором выставочном матче на расширенном сборе в подмосковном Новогорске.

Во встрече, продлившейся три тайма по 30 минут, главный тренер Евгений Трефилов задействовал 28 из 36 находящихся на сборе гандболисток, которые накануне победили соперника в первой товарищеской игре.

В понедельник действующие олимпийские чемпионки проведут заключительный поединок с кореянками в рамках подготовки к квалификации Евро-2018. Отборочный матч с командой Португалии пройдет на 28 сентября в Москве. (Евгений БЕЛОУСОВ)