Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на проведение чемпионата Европы-2022

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что организация совместно с Белорусской федерацией гандбола собирается подать заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022. Эту информацию подтвердил председатель БФГ Владимир Коноплев, отметив, что заявка получила поддержку со стороны высшего руководства Белоруссии.

Чемпионат Европы по гандболу в 2016 году состоялся в Польше. В 2018 году турнир примет Хорватия, в 2020-м - Австрия, Норвегия и Швеция.

- Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее воспринимают всерьез, - приводит ТАСС слова Шишкарева. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Белоруссией координируем нашу деятельность и подадим заявку.