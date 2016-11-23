16:31 | ГАНДБОЛ

Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на проведение чемпионата Европы-2022

0
0
0

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что организация совместно с Белорусской федерацией гандбола собирается подать заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022. Эту информацию подтвердил председатель БФГ Владимир Коноплев, отметив, что заявка получила поддержку со стороны высшего руководства Белоруссии.

Чемпионат Европы по гандболу в 2016 году состоялся в Польше. В 2018 году турнир примет Хорватия, в 2020-м - Австрия, Норвегия и Швеция. 

Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее воспринимают всерьез, - приводит ТАСС слова Шишкарева. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Белоруссией координируем нашу деятельность и подадим заявку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3807400

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ