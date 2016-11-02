21:08 | ГАНДБОЛ

Россия дома сыграла вничью со Словакией

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Сборная России в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Словакии – 31:31. Отметим, что за минуту до конца россияне вели в счете 31:28.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд

Группа 6

Россия – Словакия – 31:31 (13:13)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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BB1201

а потом говорят, что футбола у нас нет... Посмотрев этот дебилизм, аж призадумался я. Или договорняк, или тренер моей страны полный даун. Гандбол достоин принципиально нового отношения к себе)))

21:34

PitersS

Вести 3 мяча, снять вратаря, чтобы словаки забивали от своих ворот в пустые ворота? Тренер неадекват-он не понимал, что мы ведем 3 мяча, а не проигрываем? Это войдет в аналы гандбола, как показатель совершенной безграмотности тренерских решений, да и игры самих гандболистов. На фоне женского золота-этот матч ставит мозг раком-хочется понять-что это было?

21:22

Ралпачан Фляйшманъ

подтвердили класс DDD и этот убогий слив показывали на всю страну! а потом гундосят, что достойны принципиально иного к себе отношения. да вы золотой Олимпийской сборной по гандболу не достойны ботинки лизать, неумехи криворукие. идите со словаками пивасик дуть, 30 серебреников свои получать.

21:21

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