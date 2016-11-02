Россия дома сыграла вничью со Словакией

Сборная России в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Словакии – 31:31. Отметим, что за минуту до конца россияне вели в счете 31:28.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд

Группа 6

Россия – Словакия – 31:31 (13:13)