Россия дома сыграла вничью со Словакией

Сборная России в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Словакии – 31:31. Отметим, что за минуту до конца россияне вели в счете 31:28.
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд
Группа 6
Россия – Словакия – 31:31 (13:13)
BB1201
а потом говорят, что футбола у нас нет... Посмотрев этот дебилизм, аж призадумался я. Или договорняк, или тренер моей страны полный даун. Гандбол достоин принципиально нового отношения к себе)))
21:34
PitersS
Вести 3 мяча, снять вратаря, чтобы словаки забивали от своих ворот в пустые ворота? Тренер неадекват-он не понимал, что мы ведем 3 мяча, а не проигрываем? Это войдет в аналы гандбола, как показатель совершенной безграмотности тренерских решений, да и игры самих гандболистов. На фоне женского золота-этот матч ставит мозг раком-хочется понять-что это было?
21:22
Ралпачан Фляйшманъ
подтвердили класс DDD и этот убогий слив показывали на всю страну! а потом гундосят, что достойны принципиально иного к себе отношения. да вы золотой Олимпийской сборной по гандболу не достойны ботинки лизать, неумехи криворукие. идите со словаками пивасик дуть, 30 серебреников свои получать.
21:21