Решение по ситуации с тренером Чигаревым будет принято на исполкоме ФГР в конце августа

Федерация гандбола России на своем официальном сайте сообщила, что дальнейшие решения по ситуации с тренером Николаем Чигаревым будут приняты на заседании исполкома организации в конца августа. Специалист, возглавлявший юниорскую сборную России (игроки в возрасте до 19 лет) на чемпионате мира в Грузии, был отозван с мирового первенства за ненадлежащее поведение во время игры с Тунисом (30:31).

Ранее 15 августа президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что Чигарев отправлен в отставку.

- В настоящее время Федерация гандбола России начала служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Николая Чигарева на посту главного тренера юношеской сборной, - говорится в сообщении ФГР. - Проверка будет продолжена после возвращения российской делегации с чемпионата мира в Грузии. Все дальнейшие решения будут приняты на исполкоме ФГР после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего в рамках служебной проверки. Проведение исполкома запланировано на конец августа – начало сентября.

До завершения турнира командой будет руководить Алексей Соловьев. В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с Кореей. Встреча состоится 16 августа.