18:32 | ГАНДБОЛ

Постнова стала капитаном сборной России

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Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2008 Людмила Постнова стала капитаном сборной России, сообщает официальный сайт федерации гандбола страны. Капитанская повязка досталась Постновой от Ирины Близновой, которая завершила карьеру после Олимпиады-2016, выигранной россиянками.

Напомним, Постнова, возобновившая карьеру в январе 2016 года, пропустила Игры в Рио из-за травмы руки.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/lyudmila-postnova-novyy-kapitan-sbornoy-rossii

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