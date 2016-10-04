Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2008 Людмила Постнова стала капитаном сборной России, сообщает официальный сайт федерации гандбола страны. Капитанская повязка досталась Постновой от Ирины Близновой, которая завершила карьеру после Олимпиады-2016, выигранной россиянками.

Напомним, Постнова, возобновившая карьеру в январе 2016 года, пропустила Игры в Рио из-за травмы руки.