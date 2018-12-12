Опубликован расширенный состав мужской сборной России на ЧМ-2019

Стал известен расширенный состав мужской сборной России на чемпионат мира-2019, который пройдет с 10 по 27 января в Германии и Дании.

Как сообщает официальный сайт ФГР, в состав вошли 28 гандболистов:

вратари Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Денис Заболотин (СКИФ), Николай Сорокин ("Спартак");

левые крайние Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Сергей Николаенков (СКИФ);

левые полусредние Александр Деревень, Михаил Виноградов (оба – "Спартак"), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо Бухарест", Румыния), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи");

разыгрывающие Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Иналь Афлитулин ("Спартак"), Кирилл Котов ("Чеховские медведи");

линейные Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ). Егор Евдокимов ("Спартак");

правые полусредние Максим Куретков, Никита Каменев (оба – "Чеховские медведи"), Дмитрий Киселев ("Вардар", Македония);

правые крайние Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак"), Алексей Фокин ("Каустик").