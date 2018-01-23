Норвежская гандболистка отказалась играть за сборную из-за украденных интимных фотографий?

Норвежская гандболистка Нора Мерк отказывается играть за сборную из-за украденных интимных фотографий, утверждает VG. Спортсменка уверена в том, что именно игроки национальной команды распространяют эти снимки. По ее словам, норвежская федерация гандбола в курсе происходящего, но пытается закрыть это дело.

В федерации отрицают факт распространения фотографий игроками национальной команды. При этом они признали, что у некоторых спортсменов были интимные снимки Мерк.

Хакеры украли интимные фотографии из телефона норвежской гандболистки Мерк