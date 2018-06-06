На базе УОР №2 создадут "Спартак-2"

6 июня состоялось подписание договора о сотрудничестве между ГК "Спартак" и Училищем олимпийского резерва №2. Летом на базе УОР будет сформирована молодежная команда "Спартак-2", которая примет участие в первенстве России среди команд молодежных составов сезона-2018/19.

– Большая часть игроков, которые на данный момент выступают за УОР №2, войдут в состав команды "Спартак-2", – прокомментировал спортивный директор ГК "Спартак" Леонид Воронин. – Базироваться, проводить тренировочные мероприятия и официальные матчи "Спартак-2" будет в УОР №2.

Помимо молодежной команды будут выступать еще две – 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения, лучшие представители которых смогут пополнить состав молодежного "Спартак-2", где по регламенту выступают игроки до 21 года.

– Подписание договора со "Спартаком" для нас, безусловно, большое событие, – прокомментировал начальник отделения игровых видов спорта УОР №2, вице-президент Московской федерации гандбола Михаил Чипурин, – Конечно же, у клуба под таким брендом должна быть и молодежная команда, и детско-юношеская школа. Тем более, когда речь идет о серебряном призере чемпионата и финалисте Кубка России. Но на выстраивание этой структуры необходимо время, и сегодня был сделан первый шаг в данном направлении.

В сезоне-2017/18 в составе "Спартака" в матчах Суперлиги уже выступали два воспитанника УОР №2: линейный Илья Рябов и правый крайний Тимур Муратов. (Антон ХАЛИЗОВ)