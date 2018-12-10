"Может, вы лучше играть будете, а не следить за нами"? Вяхирева – о нашатыре и иностранцах

23-летняя олимпийская чемпионка Анна Вяхирева сыграла одну из ключевых ролей в победе женской сборной России по гандболу над Данией. По мнению спортсменки, все дело в "экстраконцентрации", передает из Нанта спецор "СЭ" Владимир Иванов.

Напомним, что сборная России победила Данию во втором групповом турнире чемпионата Европы - 32:21 и досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.

– Вы забили девять из девяти. Мощно.

– Только от журналистов об этом узнала. Во время игры не думаю об этом.

– Победили на удивление легко. За счет чего?

– Хорошо настроились. Вторая игра за два дня – экстраконцентрация для нас. И два матча подряд лучше, чем сидеть пять дней без отдыха. В полуфинал прошли. Теперь нужно бороться, биться и добивать эту неделю, чего бы нам это не стоило. Иначе зачем мы сюда приехали и все это терпели?

– Норвегия, похоже, мимо полуфинала. Удивлены?

– У них сломались основные игроки, состав сейчас не сильнейший. Понять это можно. Когда мы вылетаем – у нас катастрофа. А у них, думаю, воспримут нормально. Все же видят, что происходит.

– Может, все дело в том, что у них нет нашатыря?

– Ха-ха. Да, смешные они. Надо им дать попробовать. Но меня позабивало. В какой-то момент хотелось сказать: "Может, вы лучше играть будете, а не следить за нами"? Это Европа. Любят подложить свинью и все такое. (Владимир Иванов)

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