Людмила Постнова: "У меня была истерика из-за травмы перед Рио-2016"

Капитан сборной России Людмила Постнова в интервью "СЭ" отметила, что очень сильно переживала из-за травмы, полученной перед Олимпиадой-2016. Гандболистка повредила руку и не смогла поехать на Игры, на которых команда Евгения Трефилова одержала победу.

– Переживала очень сильно. В первый вечер у меня вообще была истерика. Потом постепенно свыклась с мыслью.

– Помните, как получили травму?

– Все случилось на утренней тренировке. Думала, к вечеру отойду. Но вышла на площадку, и оказалось, что вообще ничего не могу сделать правой рукой. Ни паса, ни броска…

– Сразу все поняли?

– Надеялась, что пройдет. Если была бы хоть какая-то возможность, я бы играла. Но вечером того же дня поехала в травмпункт, и рентген показал, что у меня перелом. Причем не поперечный, а продольный. Вообще ничего не могла делать правой – просто без вариантов.

– К Трефилову пришли в тот же вечер?

– Да, показала ему руку, и он сразу все понял. На следующий день улетела домой. Какое-то время старалась вообще не думать о гандболе.

– Долго?

– Где-то недельку. А потом начала понемногу тренироваться. "Грузила", конечно, только ноги. Вообще тот период не очень хорошо помню. У меня есть такое качество – все плохое быстро уходит из памяти. Удобно (улыбается). Хотя это был, пожалуй, самый обидный момент в карьере. Ведь вернулась после двухлетней паузы как раз из-за Олимпиады. Поверьте, восстанавливаться и набирать кондиции после такого перерыва очень тяжело. Особенно в моем возрасте.

– Тяжело было наблюдать за играми сборной на Играх в Рио, понимая, что вы могли быть по ту сторону экрана?

– К тому моменту я уже отошла. Игр не пропускала, заводила будильник перед каждым нашим матчем, болела за девчонок. Очень хотела, чтобы они выиграли.

– После какого матча в Бразилии поняли, что эта команда способна победить?

– Все стало ясно уже после первых встреч. Девчонки героически вытаскивали, казалось бы, безнадежные игры. С таким характером и жаждой борьбы никто не страшен. Ключевым матчем, конечно, стал полуфинал с Норвегией. А за финалом мы с Эмилией Турей следили в кафе. (Владимир ИВАНОВ)