Лев Воронин: "Уверен, наши спортсмены умышленно не принимали никаких препаратов"

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что для защиты спортсменов и организации предпринимаются все необходимые меры. Воронин подчеркнул, что по факту обнаружения мельдония у трех спортсменов проводится расследование.

– Как вы знаете, 23 августа мы получили уведомление от европейской Федерации гандбола, что три наших спортсменки попались на мельдонии, – сказал Воронин. – Начиная с этого дня, мы делаем все, чтобы защитить спортсменов и федерацию. На сегодня мы не можем раскрыть все секреты расследования, как это обусловлено кодексом ВАДА. Мы делаем все, чтобы инцидент был расследован и виновные наказаны.

– Кого подозревает Федерация в первую очередь? Это вина спортсменок или Федерации?

– Никого конкретного мы не подозреваем. Наши спортсмены никогда умышленно никаких запрещенных препаратов не принимали и не будут. Надеюсь, вскоре мы узнаем истину и виновников случившегося.

– В пресс-релизе это рассматривается как диверсия.

– Исходя из своего опыта, уверяю, что тот препарат, который был обнаружен, не приносит для спортсмена никаких преимуществ и сверх результатов. Мы сами удивлены тем, что произошло, и я уверен, что наши спортсмены умышленно не принимал никаких препаратов. Учитывая ту ситуацию, которая была на международном уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)