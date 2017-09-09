Лев Воронин: "Мы были шокированы, когда получили информацию о допинге"

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о том, что ожидает решения от международной Федерации, относительно спортсменов, в чьих анализах был обнаружен мельдоний. Он подчеркнул, что сейчас прилагаются максимальные усилия, чтобы защитить спортсменов.

- Как восприняли информацию о допинге, которая поступила от международной Федерации гандбола?

- Мы были шокированы. Новость пришла на электронную почту, точнее результаты тестов, которые сдавали спортсмены. Мы были обескуражены, ведь у нас в гандболе этого никогда не было.

- Какие шаги намечены Федерацией по защите спортсменов?

- Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы защитить наших спортсменов.

- Как может развиваться ситуация?

- Не мы влияем на решения, а международная Федерация гандбола. Мы плотно с ней взаимодействуем и ждем от них решения. В то же время ведем внутреннее расследование.

- Мельдоний – уже нашумевший препарат. Были мысли как он мг попасть в организм спортсменов?

- Дл всех нас единственное объяснение, что это спланирована акция. Принятие мельдония не приносит мышлении в игровых видах спорта. Человек не становится от этого умнее. В истории гандбола никогда этого не было. Иначе, как диверсии, это назвать не могу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)