Конференция Федерации гандбола России началась с минуты молчания

Очередная отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России (ФГР) началась с минуты молчания. Напомним, вчера утром, около 5:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.

Также отменен праздничный вечер ФГР, который должен был пройти вечером. (Владимир ИВАНОВ)