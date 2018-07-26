Иналь Афлитулин стал игроком "Спартака"

Разыгрывающий Иналь Афлитулин, выступавший в прошлом сезоне в чемпионате Венгрии за клуб "Эгер", стал третьим новичком "Спартака" в нынешнем межсезонье. Контракт с игроком заключен по схеме 1+1.

– У меня заканчивался контракт с "Эгером", и в этот момент поступило предложение от "Спартака", – прокомментировал Иналь Афлитулин. – Мне предлагали продлить контракт, но я сразу принял предложение красно-белых. Хотелось уже вернуться домой, быть поближе к родным, поэтому другие варианты даже не рассматривал.

В команду влился быстро, без каких-то проблем. Такое впечатление, что я здесь всю свою карьеру! С Олегом Скопинцевым и Егором Евдокимовым мы вместе играли в запорожском "Моторе", с другими ребятами соперничали на площадке: например, с Александром Южбабенко в чемпионате Украины, когда он играл за "Портовик"

Находясь в Венгрии, следил за чемпионатом России, в частности, за "Спартаком". Считаю, что для команды, которая была создана всего год назад, второе место – это очень хороший результат. Надо еще суметь так выступить в первый сезон. (Антон ХАЛИЗОВ)