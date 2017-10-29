Игрока сборной Игропуло не выпустили из страны на матч с Финляндией за долги

Игрок сборной России Константин Игропуло не смог принять участия в отборочном матче чемпионата мира-2019 против Финляндии. Игрок не смог выехать из страны из-за налоговых задолженностей.
"В состав на эту игру я был включен и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее.
Попытался решить этот вопрос на границе, но из-за законодательных особенностей сделать это не получилось. В результате из России меня все же не выпустили.
В понедельник вопрос с налогом будет закрыт. Надеюсь, в будущем таких недоразумений больше не случится. Всем "доброжелателям" желаю ни разу не оказаться в похожей ситуации", - написал Игропуло в Инстаграме.
Отсутствие Игропуло не помешало россиянам одержать победу - 35:22.
Раз уж на федеральном канале рассказали о том, что я не смог поехать на игру "Финляндия-Россия", то и я сам должен прокомментировать эту ситуацию. В состав на эту игру я был включён и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее. Попытался решить этот вопрос на границе, но из-за законодательных особенностей сделать это не получилось. В результате из России меня всё же не выпустили. В понедельник вопрос с налогом будет закрыт. Надеюсь, в будущем таких недоразумений больше не случится. Всем "доброжелателям" желаю ни разу не оказаться в похожей ситуации. Ребятам отдельное спасибо! Всю нашу сборную @rushandball и всех наших болельщиков поздравляю с заслуженной победой! 🇷🇺🤾🏻♂️ #yesfuture #гандболлипучий #пошумели