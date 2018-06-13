Игорь Левшин: "О шансах на чемпионате мира будем судить в декабре"

12 июня в Перми прошел ответный квалификационный матч между сборными России и Чехии.

Первая стыковая игра 8 июня завершилась в пользу чехов со счетом 27:26, в домашнем же матче нашим соотечественникам удалось одержать уверенную победу 29:21 (14:11). По результатам прошедших матчей национальная команда получила путевку на чемпионат мира-2019 Игру прокомментировал Игорь Левшин, тренер вратарей сборной и ГК "Спартак":

– Была очень хорошая, очень позитивная игра, и это – не только мое мнение! Задачи, которые ставились перед командой, были полностью выполнены. У нас очень хорошо сыграла защита, удачно получались "быстрые голы". Что же касается наших соперников, стоит отметить, что у чехов очень хорошо отлажена именно комбинационная часть: они постоянно пытались найти наши слабые места, но никак не могли сократить разницу в счете. В целом можно сказать, что большую часть времени игра велась на равных, переломным стал момент в середине второго тайма, когда хорошо сыграл вратарь Виктор Киреев, после чего исход встречи решили мячи Житникова.

Что касается предстоящей игры на чемпионате мира в январе 2019-го года, пока строить какие-то прогнозы рано. Мы не знаем ни своей группы, ни соперников, ни того, в какой форме все мы подойдем к этому периоду. Так что о шансах будем судить в декабре – главное, чтобы не было травм.

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд будет проходить с 9 по 27 января 2019 года в Дании и Германии.