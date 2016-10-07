Хассан Мустафа: "Россия играет важную роль в мировом гандболе"

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что Россия играет важную роль в мировом гандболе.

– А что скажете об уровне гандбола в России?

– Ваша страна играет важную роль. Причем не только в Европе, но и во всем мире. Я ведь в гостях у вас далеко не в первый раз. Меня в свое время очень поддерживал прежний глава ФГР Александр Кожухов. Он был очень порядочным и честным человеком, но, к сожалению, скоропостижно скончался. В тот момент россияне показывали высокие результаты и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира. Затем был спад, связанный с конфликтами между людьми в федерации. Помню, я несколько раз прилетал в Россию, разговаривал с тренерами, функционерами…

– Вы поддерживали одну из сторон?

Мустафа: – Нам, в IHF, было очень важно, чтобы в вашей федерации был порядок. Только в спокойной обстановке сборные могут завоевывать медали. И я был очень рад, когда организацию возглавил Сергей Шишкарев. Я уверен, что успеха могут добиваться не только российские девушки, но и ребята – у вас в стране прекрасные игроки и отличная инфраструктура. Сейчас вы на правильном пути благодаря президенту ФГР и благодаря председателю попечительского совета ФГР Дмитрию Рогозину. Он один из тех, кто просто очень любит этот вид спорта, потому что сам долго им занимался. За счет этой любви он и сумел объединить вокруг себя людей.

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