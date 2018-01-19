Главный матч января: "Спартак" vs "Чеховские медведи"

21 января в 17.00 на Малой спортивной арене "Лужники" пройдет центральный матч первого круга регулярного чемпионата России по гандболу между московским "Спартаком" и "Чеховскими медведями".

Гостей матча ждет настоящая гандбольная битва! Эта встреча будет для команд первой в истории: ГК "Спартак" дебютировал в чемпионате только в нынешнем сезоне. На данный момент спартаковцы лидируют в турнирной таблице без единого поражения, а "Чеховские медведи", 16-кратные чемпионы России, отстают от красно-белых всего на три очка.

Перед встречей основных составов пройдет матч между болельщиками команд-соперников. В нем примут участие непрофессиональные любители гандбола.

Для гостей встречи также подготовлена развлекательная программа: лазерное шоу перед началом игры, выступление спортивного танцевального коллектива и розыгрыш призов в перерыве. Комментировать встречу будет "голос" футбольного "Спартака" – ведущий Максим Орлов.

Примечательно, что гандбольный матч в "Лужниках" пройдет впервые за 15 лет. В последний раз в рамках III Межконтинентального кубка там играла сборная России по гандболу еще в далеком 2002 году.