Главная красотка мирового гандбола приостановила карьеру

Российская гандболистка Екатерина Ильина объявила, что приостанавливает карьеру. 27-летняя олимпийская чемпионка-2016 временно взяла паузу в карьере по состоянию здоровья.

"Я хотела бы поздравить всю нашу сборную и, самое главное, многочисленную армию наших полонников и болельщиков с победой в сегодняшнем мате и выходом нашей сборной на чемпионат Европы. Был непростой матч, но мы понимали всю ответственность за результат, и поэтому сделали все возможное, чтобы добиться победы. С выходом на Евро-2018 вас!

Но к моему великому сожалению, этот большой спортивный праздник пройдет без меня. Именно поэтому сегодня я здесь, перед вами. Я хочу сказать вам всем до свидания. Надеюсь, не "прощай", а именно "до свидания" или лучше - "до скорого"...

Нет ничего лучше правды и когда говоришь ее в глаза тем, кто всегда поддерживал тебя, рассказывал о твоих успехах и достижениях, вдохновлял своими репортажами и заметками на новые победы, преодоление трудностей, разделял твой патриотизм и верность влагу и гимну твоей любимой страны.

Мое состояние здоровья, недолеченная и прогрессирующая травма позвоночника не позволяют мне больше выходить на площадку и полноценно отдаваться моей любимой игре, страстно биться и добиваться наивысшего результата в Его Величестве гандболе, которому я беззаветно служила и отдавала всю себя на протяжении вот уже почти 20 лет. Гандбол воспитал меня, гандбол научил преодолевать трудности и превозмогать боль, гандбол сделал меня олимпийской чемпионкой и подарид мне уважение, любовь и такую страстную поддержку со стороны болельщиков и поклонников нашего замечательного вида спорта.

Но боль и мучения уже выше моих сил. Мне необходимо лечение и восстановление. Жизнь все-таки одна, и я сделала для своей любимой игры все, что смогла. Но сейчас, в силу обстоятельств, вынуждена приостановить свою спортивную карьеру и выступления. Я хочу поблагодарить всех вас за годы нашей совместной работы и крепкой дружбы. Я хочу громко и одновременно тепло, от всего, рвущегося сейчас на части сердца, сказать "спасибо" и поклониться в ноги всем тем, кто воспитал меня, сделал настоящим спортсменом-победителем, кто сделал из меня человека, способного биться за честь страны и быть благодарной", - написала Ильина в Инстаграме.