19:51 13 января | Гандбол

Генеральный директор ФГР: "Лавров был уволен за прогулы"


Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что в федерации не ставят ни под какое сомнение заслуги Андрея Лаврова. Воронин также добавил, что причиной увольнения Лаврова послужило нарушение дисциплины. 

- Не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича Лаврова перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло – за прогулы, - цитирует "РИА Новости" Воронина.

Ранее Лавров отметил, что случившееся стало для него настоящей неожиданностью.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/handball/20180113/1131105069.html

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Материалы других СМИ
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