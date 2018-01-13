Генеральный директор ФГР: "Лавров был уволен за прогулы"

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что в федерации не ставят ни под какое сомнение заслуги Андрея Лаврова. Воронин также добавил, что причиной увольнения Лаврова послужило нарушение дисциплины.



- Не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича Лаврова перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло – за прогулы, - цитирует "РИА Новости" Воронина.



Ранее Лавров отметил, что случившееся стало для него настоящей неожиданностью.