Гендиректор ФГР назвал неожиданным сокращение дисквалификации гандболисток

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин назвал неожиданной новость о сокращении срока дисквалификации из-за положительных допинг-проб на мельдоний трех российских гандболисток. Представитель руководства организации отметил, что борьба за сокращение срока отстранения спортсменок продолжится.

Напомним, Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, принявшие участие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет, сдали положительные допинг-пробы на мельдоний и были отстранены на 20 месяцев, начиная с августа 2017 года. Также они были лишены серебряных медалей турнира. 24 января срок их дисквалификации был сокращен до 17 месяцев.

– Это хорошая новость, – цитирует "Р-Спорт" Воронина. – Она неожиданная, потому что мы в любом случае готовили материалы для подачи апелляции. Тем не менее мы считаем, что в этой ситуации нам все равно надо будет побороться, чтобы скостить еще срок дисквалификации. В любом случае есть возможность в связи с тем, что международная федерация признала, что девочки принимали препараты непреднамеренно. Поборемся и постараемся срок еще скостить.