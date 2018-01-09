Гандбольный "Спартак" готовится к продолжению чемпионата

"Спартак" проводит учебно-тренировочные сборы на тренировочной базе "Юг Спорт" в Сочи, где команда готовится ко второй части чемпионата России и ближайшему ключевому поединку против "Чеховских медведей" 21 января. Главный тренер ГК "Спартак" Василий Филиппов рассказал "СЭ", как проходит тренировочный процесс.

– Мне нравится, как команда работает. 4 января сразу после прилета в Сочи у команды была пробежка, а с 5 по 7-е ребята работали в интенсивном режиме – по две тренировки в день. 8 января у нас был выходной, - сказал Филиппов. - Не скрою, эти дни ребятам было тяжеловато, поскольку больше внимания было уделено ОФП, а не гандболу. Однако все прекрасно понимают, что без физической подготовки мы не сможем решать те серьезные задачи, которые стоят сейчас перед "Спартаком". 9 января начинается новый тренировочный цикл, где уже будет больше работы с мячом. Условия для тренировок здесь шикарные, плюс погода не подводит, что позволяет нам заниматься и в зале, и на улице.

Завершающий цикл тренировок будет посвящен непосредственно подготовке к предстоящему матчу против "Чеховских медведей". В Москву гандболисты вернутся только 16 января. (Антон ХАЛИЗОВ)