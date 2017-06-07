ФГР удивлена отсутствием трансляции игры Россия – Польша 9 июня на каналах "Матч ТВ"

Федерация гандбола России удивлена отсутствием трансляции на каналах "Матч ТВ" стыкового матча чемпионата мира между женскими сборными России и Польши. Первая встреча пройдет 9 июня в Астрахани, ответная – 15 июня в Кошалине.

В то же время мужская сборная России 14 июня сыграет в гостях со сборной Словакии, а 17 июня дома с командой Черногории в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2018.

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу "Матч ТВ", федеральный общедоступный телеканал "Матч ТВ" и тематический телеканал "Матч! Арена" в прямом эфире 14 и 17 июня покажут два отборочных матча мужской сборной. Ответная стыковая игра женской команды России 15 июня в Польше будет показана в прямом эфире только на канале "Матч! Арена". В пресс-службе организации заявили, стыковой матч 9 июня в Астрахани не попадает в эфирную сетку из-за плотного графика трансляций других спортивных состязаний.

"Мы удивлены, так как были в полной уверенности, что "Матч ТВ" покажет все четыре матча сборных России. Об этом была предварительная договоренность, ведь это ключевые матчи национальных команд в отборочном цикле. Телеправа на домашнюю игру с Польшей в Астрахани 9 июня также были отданы "Матч ТВ", как и на другие три матча. Причем мы недоумеваем отсутствием трансляции даже в повторе, хотя бы утром (10 июня), когда в эфире сейчас стоят фильм "Поймай меня, если сможешь" и повтор футбольного матча Латвия – Португалия", – говорится в заявлении ФГР.

9 июня стыковой матч женских сборных России и Польши начнется в 18:00 мск. Согласно общедоступной программе передач на 9 июня, в 18.50 на федеральном канале "Матч ТВ" будет показан в прямом эфире товарищеский матч футбольных сборных России и Чили, на тематическом канале "Матч! Игра" в 18.25 – матч Мировой лиги по волейболу Италия – США в прямом эфире, на канале "Матч! Наш спорт" в 18.10 – финал Кубка легенд по футболу Россия – Германия в записи, на канале "Матч! Планета" в 18.00 – "Гран-при" по фехтованию "Московская сабля" в записи.