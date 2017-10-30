Федерация гандбола России поздравила с днем рождения Диего Марадону

Федерация гандбола России поздравила с днем рождения легендарного аргентинского футболиста, чемпиона мира-1986 Диего Марадону. В своем твиттере ФГР опубликовала кадры, в которых Марадона либо держит мяч в руках, либо подыгрывает себе рукой. В подборку попали его легендарный гол в ворота сборной Англии на ЧМ-1986 (2:1), а также спасение аргентинских ворот в игре ЧМ-1990 против СССР (2:0). Оба нарушения правил остались без внимания арбитров.
Поздравляем великого 🇦🇷аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!#Maradona57 #handball #гандбол pic.twitter.com/BQlczt3YJY– Гандбол России (@rushandball) 30 октября 2017 г.
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