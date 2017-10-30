Федерация гандбола России поздравила с днем рождения Диего Марадону

Федерация гандбола России поздравила с днем рождения легендарного аргентинского футболиста, чемпиона мира-1986 Диего Марадону. В своем твиттере ФГР опубликовала кадры, в которых Марадона либо держит мяч в руках, либо подыгрывает себе рукой. В подборку попали его легендарный гол в ворота сборной Англии на ЧМ-1986 (2:1), а также спасение аргентинских ворот в игре ЧМ-1990 против СССР (2:0). Оба нарушения правил остались без внимания арбитров.