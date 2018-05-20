Федерация гандбола России: "До конца не было понятно, кто станет чемпионом"

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что интрига в чемпионате России сохранялась до конца сезона. Сегодня "Чеховские медведи" оформили 17-е подряд чемпионство, обыграв "Спартак" (35:29, счет в серии 2-0).

- В этом году до конца чемпионата была интрига, сезон был достаточно насыщенным на хорошие матчи, до конца не было понятно, кто же станет чемпионом, - цитирует ТАСС Воронина. - Достойны уважения и те команды, которые не попали в плей-офф, хотя боролись за это. В "Спартаке" же собраны опытные игроки, у каждого из них существовали личные амбиции, они не привыкли не быть в призерах. И попасть в медали для них в этом году было доказательством их высокого класса.

Отметим, что "Спартак" проводил первый сезон в чемпионате России.