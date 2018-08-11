Евгений Трефилов: "Желаю Постновой семейного счастья"

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов пожелал семейного счастья серебряному призеру Олимпиады-2008 Людмиле Постновой. Ранее стало известно, что 34-летняя гандболистка приняла решение завершить карьеру.

– Я желаю Люде самого-самого доброго, желаю ей семейного счастья, чтобы у нее в жизни все устроилось, – цитируют РИА Новости Трефилова. – Вместе с Людой мы многое пережили, были успехи, поражения. Постнова – хороший спортсмен, хороший человек. Ничего страшного, что она завершила карьеру игрока. Она найдет себя в чем-то другом, я уверен. К сожалению, спорт немного ломает игроков. После Олимпиады в Пекине были проблемы со здоровьем у нее, и тяжело уже играть, когда со здоровьем не все в порядке.​

Людмила Постнова объявила о завершении спортивной карьеры