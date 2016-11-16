Евгений Трефилов вызвал 21 гандболистку на сбор в Новогорск перед турниром в Норвегии

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов определился с игроками, которые будут вызваны на первый сбор в рамках подготовки ко второму этапу "Золотой лиги". Команда будет готовиться на базе в Новогорске с 21 по 23 ноября, после чего отправится в Норвегию, где с 24 по 27 ноября сыграет с хозяйками турнира, а также с командами Дании и Франции.

В список, утвержденный тренерским штабом сборной России во главе с Трефиловым, вошли следующие игроки:

Вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Елена Уткина ("ЛАДА");

Левые крайние: Полина Кузнецова ("Кубань"), Дарья Самохина ("ЛАДА"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка");

Левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Елизавета Малашенко ("ЛАДА"), Полина Ведехина ("Динамо-Синара");

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("ЛАДА"), Ольга Горшенина ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");

Правые полусредние: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара"), Анна Сень ("Ростов-Дон");

Правые крайние: Марина Судакова ("Кубань"), Анастасия Макина ("Динамо-Синара");

Линейные: Яна Жилинскайте ("Кубань"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Александра Степанова ("Ростов-Дон");

Резерв: Валентина Гончарова ("Кубань"), Юлия Голикова, Анастасия Суслова, Ярослава Фролова (все – "Динамо-Синара"), Людмила Постнова ("Астраханочка"), Екатерина Ильина, Майя Петрова (обе – "Ростов-Дон").