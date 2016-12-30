Евгений Трефилов: "В каждой команде должна быть стерва"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов отметил, что в каждой команде должен быть лидер, который может сказать свое веское слово в любой момент. По его словам, иногда тренеру даже необходимо уступать таким игрокам.

- Чем меньше бесхребетных людей, тем лучше, - приводит "Р-Спорт" слова Трефилова. - В команде должна быть стерва. Такие игроки, которые за словом в карман не полезут, отстаивают свою позицию, проявляют характер. Обязательно должна быть такая, но умная. Если дураку еще и власть, то жди самого веселого. Лидер появляется в раздевалке. Если игрок в раздевалке - лидер, то, может быть, он будет им и на поле. Лидер в команде - это второй тренер, по сути. Тренеру повезет, если будет такой лидер. У меня были такие игроки в командах. Иногда приходилось и уступать им. На время. Если сказал что-то, доказывай это. А если продекларировал и не выполнил, то ты болтун.