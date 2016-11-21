Евгений Трефилов: "Состав на чемпионат Европы? Ждите сюрпризов!"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что на предстоящем чемпионате Европы его команде будет очень непросто, передает корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Турнир пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции.

– А на носу чемпионат Европы, который Россия никогда в истории не выигрывала. Пора заканчивать неудачную серию?

– Могу вам много всего наврать. Но зачем? Нам будет очень непросто. Перед чемпионатом Европы сыграем на "Золотой лиге". Там будут три сильнейшие команды Старого Cвета. Пока – как мальчиков для битья. Но мы еще посмотрим!

– С составом на Евро понимание уже есть?

– Ждите сюрпризов! Вчера звонок в 11 часов. Оказывается, кое-кто из тех, кто собирался заканчивать и воспитывать детей, внезапно... появились в других командах. Поэтому я и говорю, что женская душа – потемки.