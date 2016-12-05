Евгений Трефилов: "Штраф Сень? Не надо открывать рот, когда тебя удаляют"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после победы в матче предварительного раунда чемпионата Европы над сборной Хорватии (32:26) высказал мнение о том, что игроку национальной команды Анне Сень не стоило разговаривать с судьями, передает из Швеции корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Отметим, что россиянка в первом тайме заработала четыре минуты штрафа, две из которых – за разговоры с судьей.

– Игра в защите была отвратительной, – отрезал Трефилов. – Ряд игроков просто не выполнили свои обязанности! Вот вы спрашиваете, почему я так нервничал, когда мы вели восемь мячей. А как иначе, если потом осталось всего два?! В тот момент вы не начали нервничать?

– Почему в одном из эпизодов Анне Сень вместо двух минут дали четыре?

– Это чисто по-русски. Дали второй штраф за базар! Ну не надо открывать рот, когда тебя удаляют. Должна же голова быть!

Вообще было много паники в атаке. У Уткиной процент отраженных бросков – 23! А у хорваток был один бьющий. Завтра мы попадем на трех. И что делать? В общем, недоволен я.