Евгений Трефилов: "Российский гандбол находится в плачевном состоянии"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов на заседании попечительского совета Федерации гандбола России подчеркнул, что этот вид спорта в России переживает непростые времена. Сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Мы находимся в очень плачевном состоянии, – приводит "Р-Спорт" слова Трефилова. – Всего 35 тысяч человек занимаются гандболом в России, я не могу набрать 28 человек в сборную на сезон. Мы потеряли Сибирь в этом плане, Урал теряем, тяжелейшее положение в Астрахани. В Краснодаре только недавно решили финансовые проблемы. Все зависит от руководства регионов. Тренеры есть в стране. Пока горячо, нужно поддержать нас. Полноценно и эффективно функционирует только гандбольная школа в Тольятти. Очень нужна поддержка нашему виду.