Евгений Трефилов: "Подаренная за Олимпиаду машина – мой первый новый автомобиль, не считая "девятку"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что не собирается продавать автомобиль, полученный за победу на Олимпиаде-2016. 60-летний специалист признался, что это его первая новая машина за долгое время.

– Я буду ездить на подаренной машине! Это вообще у меня первая новая машина, если не считать новую "Ладу" "девятку", – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Были подержанные, потрепанные. Надо успеть на новой машине поездить, осталось совсем ничего. Это же подарок, как его можно продавать? Продавать точно не буду. Мне очень нравится этот автомобиль.