Евгений Трефилов: "Подаренная за Олимпиаду машина – мой первый новый автомобиль, не считая "девятку"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что не собирается продавать автомобиль, полученный за победу на Олимпиаде-2016. 60-летний специалист признался, что это его первая новая машина за долгое время.
– Я буду ездить на подаренной машине! Это вообще у меня первая новая машина, если не считать новую "Ладу" "девятку", – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Были подержанные, потрепанные. Надо успеть на новой машине поездить, осталось совсем ничего. Это же подарок, как его можно продавать? Продавать точно не буду. Мне очень нравится этот автомобиль.
Levbereg
Да уж. Футболисты в 25 на бентли катаются и дарят авто своим дамам, при этом ничего не достигнув в спорте. А человек, сотворивший историю российского олимпийского движения, в 60 лет впервые может себе позволить достойную машину.
21:47