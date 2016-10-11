Евгений Трефилов: "Олимпийские чемпионки не показывают своего уровня"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов отметил, что после победы на Олимпиаде команде пока сложно выйти на свой уровень. В начале октября россиянки выступили на международном турнире "Золотая лига" в Дании. Россия проиграла все три матча – Дании, Норвегии и Франции.

– Да, я ругаюсь, что олимпийские чемпионки не показывают своего уровня, – цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Но все, кто переживает за нашу сборную, должны понимать, что после Олимпиады они полностью выхолощены, в глазах пустота, поэтому они сейчас не могут показать свой уровень. Обычно, вы знаете, я ругаюсь, но и у меня уже сил ругаться нет. Надо было дать олимпийским чемпионкам отдохнуть? Я с трудом набираю 28 человек на сбор, если выпускать на площадку только игроков 1996 года рождения, то мы будем проигрывать, потому что на этом уровне они еще пока не готовы.

Результат всегда важен, когда у вас есть готовая команда. На сегодняшний день идет перестройка сборной, мы ищем новых игроков, на которых будем опираться и работать в будущем. На турнире в Дании шел просмотр гандболисток, у каждой было игровое время, чтобы показать свои возможности. Даже если мы оставим опытных игроков, все равно вряд ли они будут выступать на следующей Олимпиаде, поэтому на следующий турнир, который будет в Норвегии, вновь вызов получат молодые гандболистки, чтобы мы могли их наиграть, обкатать в матчах с серьезными соперниками.