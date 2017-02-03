Евгений Трефилов: "Многие расслабились после победы на Олимпиаде"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что многие гандболистки, ставшие чемпионками Олимпийских игр 2016 года, после победы сбавили обороты и выглядят не лучшим образом. На чемпионате Европы сборная России заняла седьмое место, которое дало возможность сыграть в стыковых матчах с командой Польши за право принять участие в чемпионате мира 2017 года.

- Олимпийская сборная сейчас выглядит не самым лучшим образом, - цитирует ТАСС Трефилова. - Многие сбросили обороты, тренируются спустя рукава, и даже в своих командах они не самые лучшие.

Нам попался не самый приятный соперник - Польша. Подготовка тоже не самая лучшая, нам негде проводить тренировочный сбор. Страшно, что с колес берем новых игроков, а ведь мы помним, что молодежь не смогла показать себя на чемпионате Европы, так как у нее очень маленький запас турнирной прочности. Получается, что к игре с Польшей мы подойдем без подготовки.





