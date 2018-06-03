Евгений Трефилов: "Хотелось бы от сборной России стабильности"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов посетовал на недостаточно стабильную игру его подопечных. Россиянки в воскресенье обыграли Австрию в отборе чемпионата Европы и пробились в финальную стадию турнира.

- Игра получилась тяжелая, - цитирует ТАСС Трефилова. - Наш недостаток - планирование чемпионата, месяц назад он закончился, теперь людей тяжело выдергивать из отпуска. Если бы не проигрыш Австрии, то я рассчитывал в последнем туре выпустить молодежный состав.

У команды сейчас огромные проблемы, в том числе, с вратарями. Понимаю, что нас будут оценивать по Олимпиаде, хотелось бы от команды больше стабильности, а также, чтобы игроки всех клубов принимали участие в сборах. Не могу сказать, что команда сегодня не билась, но были некоторые не очень приятные моменты. Но поздравляю сборную с выходом на чемпионат Европы.