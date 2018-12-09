Евгений Трефилов: "Дал датскому репортеру нюхнуть нашатыря - он чуть не вырубился"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после победы в матче чемпионата Европы над Сербией (29:25) иронизировал над вопросами иностранцев о нашатыре.

– Мне бы удлинить скамейку запасных, - начал Трефилов. - Добавить человека три, которые выходили бы и помогали. Но я не могу это сделать. Те, кто выходят на поле, делают одно место квадратным. А хочется, чтобы хотя 10 человек были под ружьем.

– Насколько серьезна травма Кочетовой?

– Завтра будет день – будет пища. У нее иногда вылетает рука. Посмотрим.

– С такой игрой с Данией проблем не будет?

– Это женщины! Женщины! Тут не угадаешь. Какие чудеса сегодня творила Самоха? А что было с Францией? Она была на коне и с шашкой!

Важно, чтобы они нормально отнеслись к Дании, не переоценили себя. Вот этого боюсь больше всего. Французам сегодня показали, что происходит, когда на площадку выходят повеселиться (Франция с трудом свела к ничьей игру против Швеции. – Прим. "СЭ"). Матч впереди важный. Можно уже завтра вечером курить бамбук. А можно упираться до последней игры.

– Нас даже ничья устроит.

– Вы представляете, как женщинами сыграть вничью. Это невозможно!

– На собрании сегодня вы просили быть командой.

– Я вынужден просить. Потому что перед турниром у меня было всего два дня сборов. А был бы месячишко, я бы не просил, а заставлял.

– Вас не раздражают вопросы зарубежных журналистов об аммиаке? Спрашивают, будет ли команда завтра нюхать…

– Будем! Обязательно! Все время нюхаем.

– Подарили тому датскому репортеру нашатыря?

– Да он тогда нюхнул, чуть не вырубился. А что тут такого? Теперь это вместо мельдония будет вылезать? Смешно же. Куда издеваться? Тот нюхнул, понял, что это такое. Давайте и другому дадим. Не надо на это реагировать. Хотят они вывести из себя, чтобы их команда победила – это нормально.

– Вы сегодня эффектно остановили арбитра…

– Стою, а он несется на меня. Что я, должен был отпрыгнуть?

– Он смешно отлетел от вас.

– Не хотел, честно. Просто стоял. А он ударился и упал. Все, хорош! (Владимир Иванов)