00:37 | ГАНДБОЛ

Евгений Трефилов: "Было желание написать заявление об уходе"

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Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей с Данией в матче 2-го группового раунда чемпионата Европы (26:26), после которого его команда лишилась шансов на выход в полуфинал, дал понять, что был близок к тому, чтобы оставить свой пост, передет из Хельсинборга корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Надеюсь, игра вас порадовала. Сегодня было желание написать заявление об уходе. Но теперь я, наверное, все-таки постарась еще немного попортить крови другим, - сказал Трефилов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

остовайтесь нужно еще постораться взять золото в токио

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