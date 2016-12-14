Евгений Трефилов: "Было желание написать заявление об уходе"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей с Данией в матче 2-го группового раунда чемпионата Европы (26:26), после которого его команда лишилась шансов на выход в полуфинал, дал понять, что был близок к тому, чтобы оставить свой пост, передет из Хельсинборга корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Надеюсь, игра вас порадовала. Сегодня было желание написать заявление об уходе. Но теперь я, наверное, все-таки постарась еще немного попортить крови другим, - сказал Трефилов.