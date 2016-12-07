Евгений Трефилов: "Безобразное отношение игроков. Думали, что одной левой обыграют Хорватию"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов после матча группового турнира чемпионата Европы против Хорватии (32:26) отметил, что команда безобразно отнеслась к поединку. По его словам, гандболистки думали, что обыграют соперника одной левой.

- Евгений Васильевич, сборная России начала чемпионат Европы с уверенной победы над командой Хорватии. Тем не менее, вы были не слишком довольны качеством игры. Что именно вам не понравилось?

- Мы столкнулись с ситуацией, когда часть игроков приехали на сбор перед чемпионатом Европы неготовыми, другая часть игроков - молодые, - приводит пресс-служба ФГР слова Трефилова. - Получается, что некоторые выпадают из состава, а некоторые не показывают игру, которую должны. В матче с Хорватией мы допустили 14 потерь, иными словами, столько раз отдали сопернику мяч, а это значит, что надо отзащищаться. Второе – вратари. Вышедшая в стартовом составе Елена Уткина играла неуверенно. У нас есть проблема с краями, не вижу, кто слева может заменить травмированную Полину Кузнецову, а справа мы вынуждены перебрасывать на эту позицию Анну Вяхиреву. Но левый край меня беспокоит больше. Мы взяли на чемпионат Европы Дарью Самохину и Кристину Кожокарь, и если Кокожарь сумела забить в ворота Хорватии, то Самохина не отличилась. Есть проблема с линейными игроками, их в России нет, есть перспективные игроки 1996 и 1998 годов рождения, но нужно потратить несколько лет, чтобы довести их до нужного уровня, а чемпионат Европы идет сейчас. Пытаюсь ставить в состав Антонину Скоробогатченко, но в защите она проигрывает и в атаке пока чувствует себя не в своей тарелке. Надеюсь, что разыгрывающие сумеют себя показать, хотя той же Карине Сабировой, к которой нет претензий по самоотдаче, еще далеко до нужного мне уровня.

- Потери стали главной проблемой в матче с Хорватией. С чем вы связываете их большое количество?

- У молодых игроков, вероятно, это связано со стартовым волнением. Но у опытных игроков откуда оно может быть? Дело в другом - это просто безобразное отношение, расхлябанность, видно, думали, что одной левой обыграем Хорватию. Этого не получилось, не пошло, а перестроиться мы не можем. Самоуверенность до добра не доводит.

- По ходу второго тайма наша команда вела восемь мячей, но затем позволила Хорватии сократить разрыв до двух. Команда раньше времени почувствовала, что победа в кармане?

- Это женский гандбол. Мы могли и проиграть. Когда команда чувствует, что у нее появляется шанс, попробуй ее остановить. Позволить сократить разрыв с восьми до двух мячей - интересный вариант для нас... Снова мы говорим о дисциплине игроков, которые как хотят бросают по воротам. В таких случаях я говорю, что с тем же успехом можно землю побросать, кирпичи на стройке. У игрока должна быть внутренняя дисциплина, он должен понимать, что он может сделать, что обязан делать и что должен делать.