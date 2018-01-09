EHF огласит вердикт трем отстраненным российским гандболисткам в ближайшие несколько недель

Европейская гандбольная федерация (EHF) огласит решение по делу игроков молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной в течение ближайших нескольких недель, сообщает "Р-Спорт". Спортсменки временно отстранены из-за положительных допинг-проб на мельдоний.

Напомним, что в августе 2017 года гандболистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. В сентябре стало известно, что в допинг-пробах Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной, участвовавших в турнире, был обнаружен мельдоний.