Дмитрий Торгованов: "На чемпионате мира нужно было по-другому сыграть с Норвегией"

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов назвал причины неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира во Франции. Россияне уступили Словении в 1/8 финала.

– Наверное, надо было немного по-другому сыграть первый тайм с Норвегией в группе. В первую очередь более собранно, не упуская такого количества возможностей забить. А в результате при довольно равной игре мы разбазарили целую массу шансов, позволив сопернику уйти в отрыв в семь мячей. Тогда бы не пришлось играть на стадии 1/8 финала с таким сильным соперником, как Словения. Возможно, не попали бы мы и на такую судейскую пару (сестры Бонавантюра из Франции. – "Известия"), о работе которой уже высказались все, кто мог. Ну и нельзя не отметить, что некоторых наших игроков очень тяжело заменить. На нас очень сильно сказались травмы Паши Атьмана и Сережи Горбака.