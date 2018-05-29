Дисквалификация трех российских гандболисток сокращена до 12 месяцев

Европейская гандбольная федерация (EHF) сократила дисквалификацию российских гандболисток Антонины Скоробогатченко, Марии Дудиной и Марии Дувакиной до 12 месяцев, сообщает официальный сайт организации. Ранее гандболистки сборной России для игроков до 19 лет сдали положительное допинг-пробы на мельдоний и получили дисквалификацию на 20 месяцев. EHF лишила их серебряных медалей чемпионата Европы-2017.

Дисквалификация была сокращена после апелляции со стороны Федерации гандбола России. Суд принял решение, что спортсменки приняли запрещенный препарат ненамеренно. Скоробогатченко может вернуться в спорт 1 августа 2018 года, Дувакина и Дудина - 4 августа.