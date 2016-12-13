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Дарья Дмитриева: "Нужно постараться уже забыть о победе на Олимпиаде"

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Разыгрывающая сборной России Дарья Дмитриева в интервью "СЭ" призналась, что не считает себя опытным игроком. Также она отметила, что пора уже забыть триумф на Олимпийских играх-2016.

– Я не могу назвать себя опытной. Одной Олимпиадой все не заканчивается, - уверена Дмитриева. - Мне еще надо учиться и учиться. Я, конечно, уже поиграла на международной арене, но все-таки не столько, чтобы называться какой-то "супер-пупер". Вот Люда Постнова – она опытная. Прошла и Крым, и Рим. А мне еще ой как далеко.

– Самый неожиданный подарок за победу на Олимпийских играх?

– Вообще нужно постараться уже забыть о той победе. И думать о новых. Вон у нас на чемпионате Европы ничего не получается! Но что касается подарков, наверное, отмечу презент от Полины Ведехиной. Они прислала мне плюшевого медведя, на котором была надпись: "Олимпийской чемпионке Дмитру". Так она меня называет. И семерочка. Это мой игровой номер.

Полное интервью Дмитриевой

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